Названо 5 спасительных правил, если гроза и молния застали в машине

Встретиться лицом к лицу с грозой и молнией можно в любом месте: дома, на работе или в машине. Что делать, если природное явление застало вас в автомобиле, рассказывает главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

Самым разумным вариантом в такой ситуации станет развернуться и переждать непогоду. При этом останавливаться под большими деревьями и различными опасными сооружениями не надо.

"Известно огромное количество случаев, когда удар молнии приходится в дерево и убивает находящихся под ним людей, в том числе может убить тех, кто находится в автомобиле. Поэтому лучше всего автомобиль поставить где-то в районах жилой застройки, когда есть вокруг более высокие здания и нет опасности от деревьев, которые могут либо сам заряд принести, либо от порывов ветра или удара молнии упасть на автомобиль", — рассказал Кадаков в интервью радио Sputnik.

Если же водитель в поле, то смысла в остановке нет и лучше ехать дальше — чем быстрее вы покинете грозовую зону, тем лучше. При этом в городе, среди застроек, риск удара молнии практически равен нулю, однако всё равно существует опасность падения деревьев и рекламных щитов.

Если же по прогнозу погоды гром и молния будут сопровождаться градом, то садиться за руль лучше не стоит. Если же он начался, когда вы уже поехали, то необходимо найти укрытие и переждать "апокалипсис".