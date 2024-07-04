Эксперт рассказал, может ли смартфон взорваться в машине от перегрева

У многих бывали случаи, когда телефон в машине, а автомобиль на парковке прямо под солнцем. Единственная мысль в этот момент лишь о том, как бы от жары ничего не взорвалось. Так вот, миф о воспламенении смартфона развеял ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

"Крайне маловероятно, что телефон сам воспламенится в машине от того, что он перегрелся. То, что отключается, — стандартная процедура защиты для того, чтобы не повредились компоненты. То есть в них встроена уже защита, которая не позволяет устройству умереть из-за перегрева", — объяснил эксперт в беседе с "РИАМО".

Конечно, чтобы лишний раз не переживать, лучше не допускать попадания на телефон прямых солнечных лучей, например, оставляя его в машине на приборной доске. Корнейчук обратил внимание на то, что сегодня при поставках гаджетов в разные страны учитываются климатические зоны, в которых они расположены. Большая часть техники сейчас создаётся в Китае, а там намного жарче, чем в России.

"В целом современная микроэлектроника создана для того, чтобы эксплуатироваться в температурных условиях от нуля до +50–70, какая-то — даже больше. И нужно просто посмотреть в инструкции, что там по температурным режимам. Производители всё это испытывали", — отметил Корнейчук.