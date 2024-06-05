Под подушкой и в грозу: IT-эксперт раскрыл смертельно опасные способы зарядки телефона Эксперт Савченко: Оставлять смартфон заряжаться под подушкой крайне опасно 5 июня, 05:40 Оставлять смартфон заряжаться под подушкой крайне опасно, предупреждают эксперты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DedMityay

Оставлять смартфон заряжаться под подушкой крайне опасно. Об этом читателей Life.ru предупредил проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко. По его словам, подушка ограничивает циркуляцию воздуха, а это приводит к перегреву устройства.

Перегрев ускоряет химические реакции внутри аккумулятора, что приводит к его быстрому износу. Постоянный перегрев может повредить и другие внутренние компоненты устройства. При этом в случае сильного перегрева аккумулятор может воспламениться, что представляет серьёзную угрозу для здоровья и жизни. Материалы подушки также легко воспламеняются, что ещё больше увеличивает риск пожара. Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.

А вот зарядка смартфона при низких температурах, по словам собеседника Life.ru, напротив, замедляет химические процессы в аккумуляторе, что ведёт к снижению ёмкости и производительности аккумулятора. Кроме того, при переносе холодного устройства в тёплое помещение возможно образование конденсата внутри корпуса, что способно привести к короткому замыканию.

"С рисками сопряжена и зарядка аккумулятора во время грозы. Молнии могут вызывать скачки напряжения в электрической сети, что способно повредить зарядное устройство и сам смартфон. В случае удара молнии в линию электропередачи возможен пробой изоляции и поражение электрическим током пользователя", — отметил Савченко.

Зарядка смартфона в неблагоприятных условиях (под подушкой, при экстремальных температурах или во время грозы) несёт значительные риски для безопасности пользователя и долговечности устройства. Эти условия могут привести к перегреву, повреждению компонентов и даже возгоранию. Рекомендуется соблюдать осторожность и заряжать устройство только в безопасных условиях, резюмировал наш эксперт.

Авторы Ольга Годуненко