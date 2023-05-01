Врач предупредила об опасных последствиях "залипания" в телефоне, особенно по вечерам

Некоторые взрослые люди проводят в гаджетах от 11 до 19 часов ежедневно, часто не задумываясь, насколько это может быть опасно. Меж тем долгое пользование смартфоном может серьёзно навредить здоровью, в частности привести к ухудшению памяти. Об этом в беседе с Лайфом рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

По её словам, у людей, у которых была диагностирована зависимость от смартфонов, были проблемы с частью мозга, отвечающей за передачу и восприятие информации. Кроме того, у таких пациентов наблюдались трудности со сном.

"Свет от экранов сигнализирует мозгу, что нужно бодрствовать, и этот постоянный сигнал в течение дня может затруднить расслабление вечером. При просмотре экрана моргание происходит реже, чем обычно, мозг воспринимает это как усталость и даёт "команду" организму, что нужно отдохнуть и поспать", — отметила врач.

Другими последствиями долгого использования гаджетов являются напряжение глаз и головные боли. Кроме того, врач обратила внимание на риск аддиктивного поведения, проще говоря, зависимости.

"Одно исследование показало, что у людей может развиться аддиктивное поведение, включающее постоянные мысли о смартфоне и страстное желание использовать приложения или социальные сети, уйти от реальности, а также симптомы абстиненции, когда они не могут получить доступ к своему телефону или приложениям. Если такое поведение прогрессирует и мешает повседневной жизни, это повод для беспокойства", — подчеркнула Сурненкова.

Когда человек держит в руках телефон и смотрит вниз, он создаёт нагрузку на шею, плечи и спину. Со временем это может привести к боли, ухудшению осанки, а иногда и к более серьёзным проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Из-за того что люди постоянно "залипают" в гаджетах, они меньше занимаются спортом. А сидячий образ жизни напрямую связан с повышенным риском ожирения, отметила специалист.

Сурненкова советует ограничить время, проводимое за экраном вне работы, до двух часов в день и выключить уведомления. Кроме того, полезно установить таймер. Когда он сработает, стоит выключить устройство и постараться подвигаться: можно прогуляться или убрать комнату. Кроме того, важно оставлять телефон вне спальни.

"Многие люди становятся жертвами прокрутки своего телефона в постели ночью или при первом пробуждении утром. Это мешает вашему сну и может значительно увеличить ежедневное время, проводимое за экраном", — заключила Сурненкова.