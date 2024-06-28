Назван способ спасти телефон, если он упал в воду, — лайфхаки от эксперта

Смартфон лучше не включать, если в него попала влага. В случае когда устройство оказалось в воде, нужно действовать немедленно.

"Сначала нужно выключить устройство и не пытаться его включить, чтобы избежать короткого замыкания. Затем нужно удалить лишнюю воду с поверхности мягкой тряпкой или бумажным полотенцем", — рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына "Газете.Ru".

Также эксперт советует извлечь батарею, если это позволяет модель телефона. Достать нужно и сим-карту. Эти компоненты необходимо просушивать отдельно. Для сушки устройства не стоит использовать фен или другие нагревательные средства электроники. Они могут повредить телефон.

Визуально высохший телефон нужно оставить на несколько часов, а лучше суток, пока он окончательно не высохнет. Если после проведённых манипуляций гаджет всё равно не работает исправно, то уже тогда можно обратиться в сервисный центр.