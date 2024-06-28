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Регион
28 июня, 19:19

Назван способ спасти телефон, если он упал в воду, — лайфхаки от эксперта

Эксперт Голицына: Если телефон упал в воду, его лучше сразу не включать

Смартфон лучше не включать, если в него попала влага. В случае когда устройство оказалось в воде, нужно действовать немедленно.

"Сначала нужно выключить устройство и не пытаться его включить, чтобы избежать короткого замыкания. Затем нужно удалить лишнюю воду с поверхности мягкой тряпкой или бумажным полотенцем", — рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына "Газете.Ru".

Также эксперт советует извлечь батарею, если это позволяет модель телефона. Достать нужно и сим-карту. Эти компоненты необходимо просушивать отдельно. Для сушки устройства не стоит использовать фен или другие нагревательные средства электроники. Они могут повредить телефон.

Визуально высохший телефон нужно оставить на несколько часов, а лучше суток, пока он окончательно не высохнет. Если после проведённых манипуляций гаджет всё равно не работает исправно, то уже тогда можно обратиться в сервисный центр.

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Ранее эксперт рассказал, что прямые солнечные лучи и жара больше 35 градусов могут "убить" телефон. Так что летом лучше носить гаджет в сумке. А чтобы обеспечить безопасность смартфона на водоёме, следует использовать специальный чехол. Также профессор рассказал, что попытка сфотографировать молнию может привести к трагедии в определённых обстоятельствах. Он напомнил, что в 2021 году трое британцев делали селфи на фоне непогоды — и в них ударила молния.

Обложка ©

Freepik

Нигина Азамова
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