ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 11:51

Профессор объяснил, опасно ли фотографировать молнию

Профессор Шамин: Не пользуйтесь смартфоном на возвышенностях в грозу

Не пользуйтесь смартфоном на возвышенностях в грозу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija

Не пользуйтесь смартфоном на возвышенностях в грозу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija

Попытка снять молнию на камеру смартфона при определённых обстоятельствах может привести к трагедии. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. Он напомнил, что в 2021 году трое британцев делали селфи на фоне непогоды и в них ударила молния. В том же году от разряда пострадали 11 жителей Индии.

"Безусловно, молния попадает в смартфон не в конкретный момент фото — сам гаджет способен притянуть разряд. Важное уточнение: при обычном разговоре по телефону или селфи в городских условиях трагедия, скорее всего, не произойдёт. Большинство смартфонов обладают пластиковым корпусом: он является диэлектриком ", — объяснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Профессор рекомендует во время грозы не пользоваться смартфоном на возвышенностях, под деревьями, столбами и большими объектами из металла. При этом куда опаснее в грозу находиться рядом с водой. Из-за высокой токопроводимости удар молнии распространяется на 100 метров вокруг водоёма.

Укрылся в заброшке: Школьник умер от удара молнии на глазах у друзей под Владимиром
Укрылся в заброшке: Школьник умер от удара молнии на глазах у друзей под Владимиром

Ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане ударом молнии убило 37-летнего пастуха и стадо овец. Мужчина скончался на месте. А в Азербайджане разрядом были убиты два солдата пограничной службы.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров