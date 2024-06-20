Профессор объяснил, опасно ли фотографировать молнию

Попытка снять молнию на камеру смартфона при определённых обстоятельствах может привести к трагедии. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. Он напомнил, что в 2021 году трое британцев делали селфи на фоне непогоды и в них ударила молния. В том же году от разряда пострадали 11 жителей Индии.

"Безусловно, молния попадает в смартфон не в конкретный момент фото — сам гаджет способен притянуть разряд. Важное уточнение: при обычном разговоре по телефону или селфи в городских условиях трагедия, скорее всего, не произойдёт. Большинство смартфонов обладают пластиковым корпусом: он является диэлектриком ", — объяснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Профессор рекомендует во время грозы не пользоваться смартфоном на возвышенностях, под деревьями, столбами и большими объектами из металла. При этом куда опаснее в грозу находиться рядом с водой. Из-за высокой токопроводимости удар молнии распространяется на 100 метров вокруг водоёма.