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Молния убила двух пограничников на юге Азербайджана

ГПС: Двое пограничников погибли от удара молнии в Азербайджане

9 июня, 07:44
Два пограничника погибли в Азербайджане от удара молнии. Обложка © ТАСС / Сергей Севостьянов

Два пограничника погибли в Азербайджане от удара молнии. Обложка © ТАСС / Сергей Севостьянов

В Азербайджане двое военнослужащих погибли от удара молнии во время несения пограничной службы. Об этом рассказала пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС) республики.

"При исполнении служебных обязанностей по охране границы в результате удара молнии умерли майор Бахыш Бахышлы и солдат Али Нагиев", уточняется в заявлении.

Всё произошло на территории погранотряда "Ленкорань" пограничных войск Азербайджана. Следствие инициировало расследование.

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Ранее сообщалось, что Ереван и Баку с 24 мая отводят войска с участка границы у трёх сёл в Тавушской области, доверив охрану рубежей пограничникам. Армянские военные берут надзор за границей у сёл Беркабер, а также Воскепар и Баганис в Тавушской области, а участок госграницы у посёлка Киранц до 24 июля 2024 года будет охраняться по переходной схеме.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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