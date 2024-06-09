Молния убила двух пограничников на юге Азербайджана
ГПС: Двое пограничников погибли от удара молнии в Азербайджане
Два пограничника погибли в Азербайджане от удара молнии. Обложка © ТАСС / Сергей Севостьянов
В Азербайджане двое военнослужащих погибли от удара молнии во время несения пограничной службы. Об этом рассказала пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС) республики.
"При исполнении служебных обязанностей по охране границы в результате удара молнии умерли майор Бахыш Бахышлы и солдат Али Нагиев", — уточняется в заявлении.
Всё произошло на территории погранотряда "Ленкорань" пограничных войск Азербайджана. Следствие инициировало расследование.
Ранее сообщалось, что Ереван и Баку с 24 мая отводят войска с участка границы у трёх сёл в Тавушской области, доверив охрану рубежей пограничникам. Армянские военные берут надзор за границей у сёл Беркабер, а также Воскепар и Баганис в Тавушской области, а участок госграницы у посёлка Киранц до 24 июля 2024 года будет охраняться по переходной схеме.