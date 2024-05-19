Полицейские не пропустили депутатов от армянской оппозиции в село, граничащее с Азербайджаном

В Армении правоохранители вновь перекрыли въезд в село Киранц, которое граничит с Азербайджаном. Об этом заявила депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян.

"Полиция вновь перекрыла дорогу, ведущую в Киранц. Депутатов фракции "Армения" не пропускают туда без какого-либо письменного обоснования. Недавно прибыли "чёрные береты" [сотрудники специального подразделения полиции]", — написала депутат в Facebook*.

Позднее Хамоян сообщила, что оппозиционные депутаты обошли полицейские кордоны и добрались другими путями до населённого пункта.