Полицейские не пропустили депутатов от армянской оппозиции в село, граничащее с Азербайджаном
Полиция в Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц
Закрытый въезд в село Киранц, которое граничит с Азербайджаном. Обложка © X / ArmeniaSputnik
В Армении правоохранители вновь перекрыли въезд в село Киранц, которое граничит с Азербайджаном. Об этом заявила депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян.
"Полиция вновь перекрыла дорогу, ведущую в Киранц. Депутатов фракции "Армения" не пропускают туда без какого-либо письменного обоснования. Недавно прибыли "чёрные береты" [сотрудники специального подразделения полиции]", — написала депутат в Facebook*.
Позднее Хамоян сообщила, что оппозиционные депутаты обошли полицейские кордоны и добрались другими путями до населённого пункта.
А ранее Life.ru писал, что на армяно-азербайджанской границе появится демаркированный участок. Это означает воспроизведение границ, которые установлены между четырьмя сёлами республик в советские годы. Однако жители села Киранц Тавушской области Армении резко выступили против такого решения, перекрыв участок дороги Воскепар – Киранц. В начале мая премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на делимитированных с Азербайджаном участках границы встанут пограничные войска. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что процесс согласования указанной границы даёт надежду на заключение мира между странами.
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