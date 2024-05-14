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14 мая, 16:15

В ФСБ подтвердили вывод российских пограничников с границы Армении и Азербайджана

Бортников: Россия выведет пограничников с границы Армении и Азербайджана

Армения попросила РФ вывести российских пограничников с линии разграничения на границе с Азербайджаном, решение об этом уже принято. С таким заявлением во вторник, 14 мая, выступил кандидат на должность главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

"Армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом были не определены. Такое решение принято", — отметил он в ходе заседания в Совфеде.

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Напомним, 9 мая в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда областей Армении. При этом по просьбе Еревана наши пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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