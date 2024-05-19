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Регион
19 мая, 12:26

"Видим положительные результаты": Алиев выразил надежду на восстановление мира на Южном Кавказе

Алиев: Согласование границы между Азербайджаном и Арменией даёт надежду на мир

Процесс согласования армяно-азербайджанской границы даёт надежду на заключение мирного соглашения. Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы видим первые положительные результаты определения границ между Арменией и Азербайджаном. Это даёт надежду на то, что наконец после долгого перерыва может быть подписано мирное соглашение", — сказал азербайджанский лидер на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз.

Также он назвал неприемлемым "неуместное и ненужное" вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа. Как подчеркнул Алиев, развитие региона должно обеспечиваться исключительно волей местных жителей.

Тем временем полиция Армении перекрыла въезды в приграничное с Азербайджаном село Киранц. В армянском МВД заявили, что теперь в населённый пункт будут пускать только его жителей. В Службе нацбезопасности Армении (СНБ) журналистам заявили, что сейчас пограничники готовятся приступить к охране госграницы.

"Пограничные войска проводят подготовительные работы, которые направлены на то, чтобы взять под охрану государственную границу в районе села Киранц Тавушской области", — говорится в сообщении СНБ Армении.

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Ранее Life.ru писал, что на армяно-азербайджанской границе появится демаркированный участок. Это означает воспроизведение границ, которые установлены между четырьмя сёлами республик в советские годы. Однако жители села Киранц Тавушской области Армении резко выступили против такого решения. Они даже перекрыли участок Воскепар – Киранц на межгосударственной трассе М6. В акции приняли участие и военнослужащие ВС Армении. В начале мая премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на делимитированных с Азербайджаном участках границы встанут погранвойска.

Обложка ©

TACC / Сергей Карпухин

Наталья Исакова
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