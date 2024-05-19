"Видим положительные результаты": Алиев выразил надежду на восстановление мира на Южном Кавказе
Алиев: Согласование границы между Азербайджаном и Арменией даёт надежду на мир
Процесс согласования армяно-азербайджанской границы даёт надежду на заключение мирного соглашения. Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы видим первые положительные результаты определения границ между Арменией и Азербайджаном. Это даёт надежду на то, что наконец после долгого перерыва может быть подписано мирное соглашение", — сказал азербайджанский лидер на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз.
Также он назвал неприемлемым "неуместное и ненужное" вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа. Как подчеркнул Алиев, развитие региона должно обеспечиваться исключительно волей местных жителей.
Тем временем полиция Армении перекрыла въезды в приграничное с Азербайджаном село Киранц. В армянском МВД заявили, что теперь в населённый пункт будут пускать только его жителей. В Службе нацбезопасности Армении (СНБ) журналистам заявили, что сейчас пограничники готовятся приступить к охране госграницы.
"Пограничные войска проводят подготовительные работы, которые направлены на то, чтобы взять под охрану государственную границу в районе села Киранц Тавушской области", — говорится в сообщении СНБ Армении.
Ранее Life.ru писал, что на армяно-азербайджанской границе появится демаркированный участок. Это означает воспроизведение границ, которые установлены между четырьмя сёлами республик в советские годы. Однако жители села Киранц Тавушской области Армении резко выступили против такого решения. Они даже перекрыли участок Воскепар – Киранц на межгосударственной трассе М6. В акции приняли участие и военнослужащие ВС Армении. В начале мая премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на делимитированных с Азербайджаном участках границы встанут погранвойска.
TACC / Сергей Карпухин