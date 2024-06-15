Эксперт рассказала, как не "убить" смартфон на жаре

Прямые солнечные лучи и жара больше 35 градусов могут "убить" телефон. Так что летом лучше носить гаджет в сумке. А чтобы обеспечить безопасность смартфона на водоёме, следует использовать специальный чехол.

"Кроме того, обращайте внимание на сертификат IP защиты вашего устройства. Первая цифра показывает степень защиты от пыли и грязи, вторая — от воды. Сертификация IP67 означает, что смартфон защищён от пыли и погружения в воду на глубину не более одного метра максимум на 30 минут. Сертификация IP68 означает, что мобильный телефон защищён под водой на глубине до 4 метров в течение 30 минут. IP68 распространяется почти на все последние модели смартфонов", — рассказала старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Арина Филиппова в беседе с "Газетой.ru".

Ещё специалист посоветовала сразу закрывать энергоёмкие приложения после использования, а также долго не фотографировать в жару. По её словам, отключение некоторых функций, например, Bluetooth и Wi-Fi уменьшит риск перегрева телефона.

Кроме того, рекомендуется избегать воздействия воды или песка на смартфон, отметила техэксперт. В случае попадания песка внутрь телефона, рекомендуется выключить его и использовать баллон со сжатым воздухом для очистки динамика, микрофона и гнезда для зарядки. Не следует использовать фен, зубочистки или иголки, так как это может привести к загрязнению устройства и повреждению контактов. Если смартфон сильно забит песком, лучше обратиться в сервисный центр. В случае перегрева, рекомендуется не использовать телефон до полного остывания или даже отключить устройство, заключила специалист.