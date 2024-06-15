Эксперт рассказала, как не "убить" смартфон на жаре
Техэксперт Филиппова: Прямые солнечные лучи и знойная жара вредят смартфону
"Убить" телефон могут солнечные лучи и сильная жара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ralf Maassen (DTEurope)
Прямые солнечные лучи и жара больше 35 градусов могут "убить" телефон. Так что летом лучше носить гаджет в сумке. А чтобы обеспечить безопасность смартфона на водоёме, следует использовать специальный чехол.
"Кроме того, обращайте внимание на сертификат IP защиты вашего устройства. Первая цифра показывает степень защиты от пыли и грязи, вторая — от воды. Сертификация IP67 означает, что смартфон защищён от пыли и погружения в воду на глубину не более одного метра максимум на 30 минут. Сертификация IP68 означает, что мобильный телефон защищён под водой на глубине до 4 метров в течение 30 минут. IP68 распространяется почти на все последние модели смартфонов", — рассказала старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Арина Филиппова в беседе с "Газетой.ru".
Ещё специалист посоветовала сразу закрывать энергоёмкие приложения после использования, а также долго не фотографировать в жару. По её словам, отключение некоторых функций, например, Bluetooth и Wi-Fi уменьшит риск перегрева телефона.
Кроме того, рекомендуется избегать воздействия воды или песка на смартфон, отметила техэксперт. В случае попадания песка внутрь телефона, рекомендуется выключить его и использовать баллон со сжатым воздухом для очистки динамика, микрофона и гнезда для зарядки. Не следует использовать фен, зубочистки или иголки, так как это может привести к загрязнению устройства и повреждению контактов. Если смартфон сильно забит песком, лучше обратиться в сервисный центр. В случае перегрева, рекомендуется не использовать телефон до полного остывания или даже отключить устройство, заключила специалист.
Ранее Life.ru рассказывал, что оставлять смартфон заряжаться под подушкой крайне опасно, так как она ограничивает циркуляцию воздуха, а это приводит к перегреву устройства. "Убить" телефон также можно перепадом температур. При резком переходе из холода в тепло возможно образование конденсата внутри корпуса, что способно привести к короткому замыканию.