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Россиянам рассказали, как реанимировать перегревшийся в жару смартфон

Эксперт Шутов: Из-за жары может выйти из строя камера смартфона

31 мая, 11:18
Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Лето — потенциально опасный период для смартфонов. В первую очередь потому, что в результате воздействия высоких температур возникает вероятность поломки устройства. О том, как уберечь гаджеты, Life.ru рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

"В жаркую погоду не подвергайте смартфон воздействию прямых солнечных лучей. Высокая температура и прямое солнечное излучение могут негативно сказаться на работе устройства, вызвать перегрев и сократить срок службы батареи. Помимо того, существует вероятность повреждение матрицы экрана телефона, а также камеры, поскольку она имеет систему линз и под определённым углом эта система может сконцентрировать солнечные лучи на матрицу камеры, выведя её из строя", — подчеркнул эксперт.

Шутов советует отключать ненужные функции, которые могут нагружать процессор и увеличивать тепловыделение, например GPS или Bluetooth. В случае если ваш гаджет уже нагрелся, то его необходимо охладить естественным путём, например положить в тень или вовсе убрать в тёмное, но проветриваемое место, предварительно выключив.

Также не повредит и регулярное обновление программного обеспечения, ведь в нём может содержаться исправление ошибок или оптимизация, уменьшающие нагрузку на процессор и снижающие температуру. Кроме того, эксперт рекомендует использовать специальные приложения для мониторинга температуры — они предупредят вас о возможном перегреве.

Россиянам перед летним сезоном объяснили, что делать, если перегрелся смартфон
Россиянам перед летним сезоном объяснили, что делать, если перегрелся смартфон

Помимо всего перечисленного, можно использовать специальные аксессуары для гаджетов, которые обладают встроенным вентилятором. Они могут помочь предотвратить перегрев смартфона и обеспечить нормальную температуру для его работы.

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Лето стоит на пороге, и ближайшие выходные, по данным синоптиков, уже могут принести палящую жару. Поэтому актуальным становится вопрос охлаждения не только смартфонов, но и комнат. Какая температура является комфортной для человека и какими средствами охладить дом, когда на улице за +25, читайте на Life.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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