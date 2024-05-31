Россиянам рассказали, как реанимировать перегревшийся в жару смартфон Эксперт Шутов: Из-за жары может выйти из строя камера смартфона 31 мая, 11:18 Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Лето — потенциально опасный период для смартфонов. В первую очередь потому, что в результате воздействия высоких температур возникает вероятность поломки устройства. О том, как уберечь гаджеты, Life.ru рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

"В жаркую погоду не подвергайте смартфон воздействию прямых солнечных лучей. Высокая температура и прямое солнечное излучение могут негативно сказаться на работе устройства, вызвать перегрев и сократить срок службы батареи. Помимо того, существует вероятность повреждение матрицы экрана телефона, а также камеры, поскольку она имеет систему линз и под определённым углом эта система может сконцентрировать солнечные лучи на матрицу камеры, выведя её из строя", — подчеркнул эксперт.

Шутов советует отключать ненужные функции, которые могут нагружать процессор и увеличивать тепловыделение, например GPS или Bluetooth. В случае если ваш гаджет уже нагрелся, то его необходимо охладить естественным путём, например положить в тень или вовсе убрать в тёмное, но проветриваемое место, предварительно выключив.

Также не повредит и регулярное обновление программного обеспечения, ведь в нём может содержаться исправление ошибок или оптимизация, уменьшающие нагрузку на процессор и снижающие температуру. Кроме того, эксперт рекомендует использовать специальные приложения для мониторинга температуры — они предупредят вас о возможном перегреве.

Помимо всего перечисленного, можно использовать специальные аксессуары для гаджетов, которые обладают встроенным вентилятором. Они могут помочь предотвратить перегрев смартфона и обеспечить нормальную температуру для его работы.

Лето стоит на пороге, и ближайшие выходные, по данным синоптиков, уже могут принести палящую жару. Поэтому актуальным становится вопрос охлаждения не только смартфонов, но и комнат. Какая температура является комфортной для человека и какими средствами охладить дом, когда на улице за +25, читайте на Life.ru.