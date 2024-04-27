Москвичам рассказали, как донести смартфон домой под проливным дождём Эксперт Биржевой: Намокший во время дождя смартфон нельзя сушить феном 27 апреля, 12:22 Дождь в Москве 27 апреля 2024 года. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Мощный ливень может грозить поломкой смартфонов, если на технику попадёт вода. Вот и сегодня, когда в Москве прошёл мощный ливень, многие горожане задаются вопросом: как донести гаджет домой в целости и сухости? Об этом Life.ru рассказал техноэксперт Сергей Биржевой. Прежде всего он посоветовал использовать водонепроницаемый чехол.

"Такие чехлы специально разработаны для защиты вашего устройства от влаги и случайных брызг или воздействия дождя. Поместите телефон в пакет с зип-застёжкой. Если у вас нет водонепроницаемого чехла, можно воспользоваться быстрой и доступной альтернативой — пакетом с застёжкой-молнией", — отметил техноэксперт сервиса "Бери заряд!".

Специалист порекомендовал лишний раз не доставать телефон из кармана, рюкзака или сумки во время сильного дождя, ведь вода может попасть на чувствительные компоненты устройства. Если же необходимо воспользоваться смартфоном во время ливня, лучше держать его под зонтом. Прежде чем брать телефон, убедитесь, что руки сухие, иначе гаджет может выскользнуть и упасть в лужу.

Если вы уже попали под сильный дождь и намочили гаджет, то шанс его спасти и предотвратить долгосрочное повреждение есть. Для начала стоит снять внешние аксессуары и извлечь сим-карту, чтобы вода не попала в щели. Вафельным полотенцем или тканью без ворса аккуратно уберите влагу с поверхности устройства. При этом особое внимание стоит обратить на порты, кнопки и разъём для наушников.

"Ни в коем случае не сушите телефон феном, в духовке или в печке. Воздействие высоких температур на мокрое устройство может привести к непоправимому повреждению внутренних цепей. Тепло также может расплавить клей и ухудшить ситуацию", — подчеркнул Биржевой.

По словам эксперта, намокшее устройство стоит поместить в контейнер, наполненный сырым рисом или силикагелем. Они помогут вытянуть влагу из смартфона. В таком состоянии телефон нужно оставить на один-два дня. Если гаджет не "ожил" даже после такой сушки, придётся обратиться в сервисный центр или к специалисту.

Как сообщал Life.ru, в субботу, 27 апреля, Москву накрыл проливной дождь, который будет идти весь день. По оценке синоптиков, в столице выпадет 30% месячной нормы осадков, или ведро воды на квадратный метр. Сильный ливень за несколько часов затопил городские дороги и проспекты. Машины практически плывут, а пешеходы активно делятся видео природных катаклизмов.