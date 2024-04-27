Ведро воды на квадратный метр: Дождь залил Москву

В субботу, 27 апреля, Москву накрыл сильный ливень. Вода заполонила улицы и проспекты, машины практически плывут, а уровень воды только растёт. Жители столицы делятся видео природных катаклизмов.

В связи с непогодой в столичном отделении МЧС РФ призвали пешеходов и автомобилистов не ходить и не проезжать под деревьями и шаткими конструкциями.