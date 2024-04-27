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27 апреля, 08:45

Ведро воды на квадратный метр: Дождь залил Москву

Сильный ливень за несколько часов затопил дороги и проспекты в Москве

Затопленная улица в Москве. Обложка © Telegram / Новости Москвы

Затопленная улица в Москве. Обложка © Telegram / Новости Москвы

В субботу, 27 апреля, Москву накрыл сильный ливень. Вода заполонила улицы и проспекты, машины практически плывут, а уровень воды только растёт. Жители столицы делятся видео природных катаклизмов.

Ливень в Москве затопил дороги и тротуары. Видео © Telegram / Новости Москвы, Осторожно, Москва, Москва с огоньком

В связи с непогодой в столичном отделении МЧС РФ призвали пешеходов и автомобилистов не ходить и не проезжать под деревьями и шаткими конструкциями.

Напомним, ранее москвичей предупредили, что дождь будет идти 27 апреля весь день. По словам синоптика Евгения Тишковца, сегодня в столице выпадет 30% месячной нормы осадков, или ведро воды на квадратный метр.

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Дарья Нарыкова
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