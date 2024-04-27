Ведро дождя на квадратный метр: В Москве весь день будет идти ливень
Тишковец: В субботу в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков
27 апреля в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Начавшийся в Москве ливень будет идти всю субботу, 27 апреля. По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в столице выпадет по ведру воды на квадратный метр.
"На Москву сегодня прольётся 10–12 миллиметров осадков, или 30% от месячной нормы, или ведро воды на метр квадратный", — написал синоптик в телеграм-канале.
Дождь в Москве 27 апреля. Видео © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений
А ранее, в четверг, 25 апреля, ветер принёс в Москву песок из африканской Сахары. Но, как заверили специалисты, качество воздуха из-за этого в городе не пострадало. Далее пыльный шлейф из Африки в пятницу, 26 апреля, достиг Поволжья, в субботу, 27 апреля, он доберётся до Южного и Среднего Урала, где вдобавок ещё пройдёт "ржавый дождь".