Ведро дождя на квадратный метр: В Москве весь день будет идти ливень

Начавшийся в Москве ливень будет идти всю субботу, 27 апреля. По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в столице выпадет по ведру воды на квадратный метр.