Россиян предупредили о грядущем пыльном шлейфе с "ржавым дождём" из Африки

Пыльный шлейф из Африки в пятницу, 26 апреля, достигнет Поволжья, в субботу, 27 апреля, — Южного и Среднего Урала. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Пыльный шлейф распространяется по Черноземью и Центральной России, в пятницу — достигнет Поволжья, а в субботу доберётся до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с "ржавым" дождём", — написал он в телеграм-канале.

По словам специалиста, уже начались песчаные бури и на юге России. В частности, речь идёт о некоторых районах Ростовской области (Гигант, Ремонтное), Краснодарского (Лабинск) и Ставропольского края (Арзгир), а также Калмыкии (Малые Дербеты, Комсомольский). Как добавил Тишковец, наибольшему риску в такие дни подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергики. Им врачи настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице и носить маску.