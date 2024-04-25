Россиян предупредили о грядущем пыльном шлейфе с "ржавым дождём" из Африки
Синоптик Тишковец: Пыльный шлейф из Африки вскоре достигнет Поволжья и Урала
Пыльный шлейф из Африки в пятницу, 26 апреля, достигнет Поволжья, в субботу, 27 апреля, — Южного и Среднего Урала. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Пыльный шлейф распространяется по Черноземью и Центральной России, в пятницу — достигнет Поволжья, а в субботу доберётся до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с "ржавым" дождём", — написал он в телеграм-канале.
По словам специалиста, уже начались песчаные бури и на юге России. В частности, речь идёт о некоторых районах Ростовской области (Гигант, Ремонтное), Краснодарского (Лабинск) и Ставропольского края (Арзгир), а также Калмыкии (Малые Дербеты, Комсомольский). Как добавил Тишковец, наибольшему риску в такие дни подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергики. Им врачи настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице и носить маску.
Ранее сообщалось, что песчаная буря утром 25 апреля накрыла сразу три региона России. Песком засыпало Краснодарский край, Белгородскую область и Приморье. Местным жителям рекомендовали закрывать дыхательные пути и глаза при выходе из дома.
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