Песок из Сахары ветром донесло до Москвы

В четверг, 25 апреля, ветер принёс в Москву песок из африканской Сахары. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Как заверили специалисты, качество воздуха из-за этого в городе не пострадало.