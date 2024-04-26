Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 14:54

Песок из Сахары ветром донесло до Москвы

В четверг, 25 апреля, ветер принёс в Москву песок из африканской Сахары. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Как заверили специалисты, качество воздуха из-за этого в городе не пострадало.

"Превышения норматива содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не было", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что пыльный шлейф из Африки в пятницу, 26 апреля, достигнет Поволжья, в субботу, 27 апреля, — Южного и Среднего Урала, где вдобавок ещё пройдёт "ржавый дождь". Местным жителям рекомендовали закрывать дыхательные пути и глаза при выходе из дома. Наибольшему риску подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергики. До этого стало известно, что песчаная буря накрыла сразу три региона России. Так, песком засыпало Краснодарский край, Белгородскую область и Приморье.

Вильфанд: Большую часть России ещё ожидает половодье
Вильфанд: Большую часть России ещё ожидает половодье
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • Погода
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров