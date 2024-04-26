Песок из Сахары ветром донесло до Москвы
В четверг, 25 апреля, ветер принёс в Москву песок из африканской Сахары. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Как заверили специалисты, качество воздуха из-за этого в городе не пострадало.
"Превышения норматива содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не было", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что пыльный шлейф из Африки в пятницу, 26 апреля, достигнет Поволжья, в субботу, 27 апреля, — Южного и Среднего Урала, где вдобавок ещё пройдёт "ржавый дождь". Местным жителям рекомендовали закрывать дыхательные пути и глаза при выходе из дома. Наибольшему риску подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергики. До этого стало известно, что песчаная буря накрыла сразу три региона России. Так, песком засыпало Краснодарский край, Белгородскую область и Приморье.
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