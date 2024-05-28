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Регион
28 мая, 13:37

Россиянам перед летним сезоном объяснили, что делать, если перегрелся смартфон

Эксперт Муртазин: Смартфон часто перегревается из-за чехла

Современные смартфоны имеют тенденцию сильно разогреваться, особенно в жаркую погоду. Почему это происходит и как можно повлиять на ситуацию, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, иногда перегрев происходит из-за чехла.

"Чехол — это дополнительная "одёжка" на вашем смартфоне. Телефоны сегодня проектируются таким образом, чтобы тепло отводилось на корпус или на раму. Некоторые производители стали создавать чехлы, которые имеют вырезы по бокам — там, где металлическая рама. Это делается специально, чтобы происходило охлаждение, потому что процессоры сегодня действительно очень горячие, и под большими нагрузками аппараты разогреваются до +40, а иногда и до +45 градусов", — отметил Муртазин в интервью радио Sputnik.

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Чтобы охладить смартфон, он посоветовал ненадолго снять чехол, подождать, пока смартфон остынет, и надеть снова. А вот совсем отказываться от чехла не стоит — как правило, с этим аксессуаром аппарат "выживает" лучше, чем без него.

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Лето стоит на пороге, и ближайшие выходные, по данным синоптиков, уже могут принести палящую жару. Поэтому актуальным становится вопрос охлаждения комнат. Какая температура является комфортной для человека и какими средствами охладить дом, когда на улице за +25, читайте на Life.ru.

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АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Александра Вишнякова
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