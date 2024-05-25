Синоптик предупредил об аномальной жаре в начале лета в Москве

В первые выходные этого лета жителей столицы ждёт ясная и солнечная погода с повышением температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха прогреется до 25–30 градусов тепла, тем самым превышая норму на пять-семь градусов. Несмотря на начало сезона, температура ожидается июльская, говорит синоптик в беседе с телеканалом "Звезда".