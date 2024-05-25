Синоптик предупредил об аномальной жаре в начале лета в Москве
Синоптик Леус: В Москве ожидается жара до плюс 30 градусов
Синоптики обещают жару в столице. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro
В первые выходные этого лета жителей столицы ждёт ясная и солнечная погода с повышением температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Температура воздуха прогреется до 25–30 градусов тепла, тем самым превышая норму на пять-семь градусов. Несмотря на начало сезона, температура ожидается июльская, говорит синоптик в беседе с телеканалом "Звезда".
Напомним, что май в столице был аномально холодным со снегопадами и ветрами. Причиной катаклизмов было ультраполярное вторжение. Такая погода наблюдалась впервые за долгие годы.