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Регион
25 мая, 13:47

Синоптик предупредил об аномальной жаре в начале лета в Москве

Синоптик Леус: В Москве ожидается жара до плюс 30 градусов

Синоптики обещают жару в столице. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Синоптики обещают жару в столице. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

В первые выходные этого лета жителей столицы ждёт ясная и солнечная погода с повышением температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха прогреется до 25–30 градусов тепла, тем самым превышая норму на пять-семь градусов. Несмотря на начало сезона, температура ожидается июльская, говорит синоптик в беседе с телеканалом "Звезда".

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Напомним, что май в столице был аномально холодным со снегопадами и ветрами. Причиной катаклизмов было ультраполярное вторжение. Такая погода наблюдалась впервые за долгие годы.

Николай Рюмин
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