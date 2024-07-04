Автомобильные лайфхаки: Эксперт раскрыл, как защитить машину во время аномальной жары

Часто на парковке нет места и машину приходится оставлять на самом солнце, а потом садиться в эту "баню на колёсах" и ждать, пока она охладится. Но мало кто знает, что жаркая погода в автомобиле — достаточно опасное явление. О последствиях рассказал эксперт журнала "Авто.ру" Иван Ананьев.

"Перегрев двигателя — наиболее частая проблема, с которой можно столкнуться в жару, так как ухудшается эффективность системы охлаждения. Риск перегрева начинает расти, когда машина находится в заторе, не получает достаточного обдува. При перегреве двигателя постарайтесь довести автомобиль до остановки в безопасном месте и заглушите двигатель", — рассказал специалист в беседе с RT.

В момент когда машина перегрета, под давлением находится и бачок с охлаждающей жидкостью. Его температура превышает 100°С, поэтому сразу трогать никакие крышки нельзя, сначала дайте двигателю немного остыть.

"После того как кипение прекратится, долейте недостающий объём, чтобы уровень жидкости был между отметками минимум и максимум. Никогда не продолжайте движение с перегретым двигателем, так как это может привести как к серьёзным повреждениям отдельных деталей, так и к деформации головки цилиндра, что обернётся капитальным ремонтом мотора", — предупредил эксперт.

При этом температура важна и в салоне авто. Кондиционер способен обеспечить водителю и пассажирам комфортные условия. Также он может поддержать концентрацию внимания за рулём. Но если вдруг машина внутри сильно нагрелась, то есть опасность взрыва любых ёмкостей, в которых находятся жидкости или газы под давлением: зажигалки, аэрозоли и пластиковые бутылки с сильногазированными напитками. При этом если от воды пострадает только сиденье, то зажигалка спровоцирует крупный пожар.

Для того чтобы машина сильно не нагрелась, необходимо заранее задуматься о выборе места стоянки. Например, оставить автомобиль можно в тени деревьев, а если вы живёте в собственном доме, то соорудите небольшой навес или тент над парковочным местом. Также машину можно припарковать в гараже или на подземной парковке.