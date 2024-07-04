Автомобильные лайфхаки: Эксперт раскрыл, как защитить машину во время аномальной жары
Автоэксперт Ананьев: Перегрев двигателя в машине — частая проблема в жару
Перегрев двигателя в машине — частая проблема в жару. Обложка © freepik
Часто на парковке нет места и машину приходится оставлять на самом солнце, а потом садиться в эту "баню на колёсах" и ждать, пока она охладится. Но мало кто знает, что жаркая погода в автомобиле — достаточно опасное явление. О последствиях рассказал эксперт журнала "Авто.ру" Иван Ананьев.
"Перегрев двигателя — наиболее частая проблема, с которой можно столкнуться в жару, так как ухудшается эффективность системы охлаждения. Риск перегрева начинает расти, когда машина находится в заторе, не получает достаточного обдува. При перегреве двигателя постарайтесь довести автомобиль до остановки в безопасном месте и заглушите двигатель", — рассказал специалист в беседе с RT.
В момент когда машина перегрета, под давлением находится и бачок с охлаждающей жидкостью. Его температура превышает 100°С, поэтому сразу трогать никакие крышки нельзя, сначала дайте двигателю немного остыть.
"После того как кипение прекратится, долейте недостающий объём, чтобы уровень жидкости был между отметками минимум и максимум. Никогда не продолжайте движение с перегретым двигателем, так как это может привести как к серьёзным повреждениям отдельных деталей, так и к деформации головки цилиндра, что обернётся капитальным ремонтом мотора", — предупредил эксперт.
При этом температура важна и в салоне авто. Кондиционер способен обеспечить водителю и пассажирам комфортные условия. Также он может поддержать концентрацию внимания за рулём. Но если вдруг машина внутри сильно нагрелась, то есть опасность взрыва любых ёмкостей, в которых находятся жидкости или газы под давлением: зажигалки, аэрозоли и пластиковые бутылки с сильногазированными напитками. При этом если от воды пострадает только сиденье, то зажигалка спровоцирует крупный пожар.
Для того чтобы машина сильно не нагрелась, необходимо заранее задуматься о выборе места стоянки. Например, оставить автомобиль можно в тени деревьев, а если вы живёте в собственном доме, то соорудите небольшой навес или тент над парковочным местом. Также машину можно припарковать в гараже или на подземной парковке.
Дополнительной функцией против нагрева может стать атермальная (или светоотражающая) тонировка или раскладной светоотражающий экран под лобовым стеклом. Но несмотря на все дополнения для того, чтобы автомобиль не нагрелся, самым важным остаётся безопасность пассажиров. Life.ru ранее напомнил россиянам о последствиях нахождения ребёнка в машине в жару. Эксперт также объяснил, почему не стоит оставлять животных без присмотра.