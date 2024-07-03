Минуты на выживание: Россиянам напомнили о последствиях нахождения ребёнка в машине в жару

У детей или животных, которые оказались в закрытом автомобиле на жаре, есть считаные минуты на выживание. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"Время нагрева во многом зависит от остекления салона, направления солнечных лучей, обивки — чем она темнее, тем быстрее. Но в любом случае речь о считаных минутах. Тепло идёт, а обратно выйти не может из-за того, что в салоне в этот момент плохой воздухообмен", — заявил Гридин.

Он также заявил, что цвет автомобиля имеет меньшее значение, так как подавляющая часть тепла идёт в салон через стёкла, несмотря на то что тёмная машина, по его словам, всё равно прогреется чуть быстрее. Специалист подчеркнул, что в раскалённом салоне транспортного средства воздух может быть на несколько десятков градусов выше, чем на улице, поэтому для маленького ребёнка, оставленного там, летальный исход может наступить через считаные минуты.

В то же время эксперт отметил, что собаки могут протянуть чуть дольше, но всё равно это имеет предел. Собеседник издания также сообщил, что оставлять маленьких детей в машине не стоит ни зимой, ни летом, так как они могут либо замёрзнуть, либо перегреться.