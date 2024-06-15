Россия помогла Армении восстановить железные дороги, пострадавшие от наводнения Вице-премьер Оверчук: РФ в рекордные сроки восстановила ж/д сообщение в Армении 15 июня, 14:40 РФ в рекордные сроки восстановила ж/д сообщение в Армении. Обложка © Freepik / jpleino1

Специалисты из России помогли отремонтировать железнодорожные пути, соединяющие Армению и Грузию, так как для армянского народа эта дорога является основным каналом доставки товаров, топлива и продовольствия в страну. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"В трудную минуту Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией", — уточнил он.

Оверчук отметил, что Москва "протянула руку помощи народу Армении", наши специалисты наравне с армянскими коллегами участвовали в восстановлении полотна после стихии. При этом Россия взяла на себя расходы по ремонту. Первый поезд отправился по путям уже 14 июня, на неделю раньше предполагаемого срока завершения работ.

Напомним, в конце мая произошло мощное наводнение на севере Армении. Оказались разрушены мосты и дороги, население было эвакуировано. Движение по трассе Грузия – Армения в Лорийской области остановилось на фоне выхода из берегов реки Дебед. Также пострадала железная дорога, на которую сошёл оползень.

Авторы Татьяна Миссуми