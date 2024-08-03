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Регион
3 августа, 09:41

В Европе испугались вспышки новой "чёрной чумы"

В Европарламенте предупредили, что фентанил может стать "чёрной чумой" в Европе

Европу может накрыть новая "чума" из-за наркотика фентанила, который набирает огромную популярность в странах ЕС. Об этом написал в своём обращении к Еврокомиссии член Европарламента от Италии Паоло Инсельвини.

"Учитывая, что он продаётся по низкой цене и становится всё более доступным на нашем континенте, фентанил, также известный как "наркотик-зомби", может стать новой "чёрной чумой" в Европе", опасается политик.

В Госдуме ужесточили законы о пропаганде наркотиков
В Госдуме ужесточили законы о пропаганде наркотиков

Сельвини объяснил, что в ЕС достаточно распространено потребление наркотиков. Именно эта тревожная тенденция способна разрушить и уничтожить миллионы жизней в Европе, предупреждает он. На данный момент этот наркотик уже стал неконтролируемой проблемой и в США.

Ранее суд Москвы вынес приговор по делу гражданина США, бывшего десантника Трэвиса Лика и его соучастницы-россиянки, попавшихся на распространении наркотиков. Иностранец получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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freepik / gpointstudio

Наталья Афонина
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