В Европе испугались вспышки новой "чёрной чумы"

Европу может накрыть новая "чума" из-за наркотика фентанила, который набирает огромную популярность в странах ЕС. Об этом написал в своём обращении к Еврокомиссии член Европарламента от Италии Паоло Инсельвини.

"Учитывая, что он продаётся по низкой цене и становится всё более доступным на нашем континенте, фентанил, также известный как "наркотик-зомби", может стать новой "чёрной чумой" в Европе", — опасается политик.

Сельвини объяснил, что в ЕС достаточно распространено потребление наркотиков. Именно эта тревожная тенденция способна разрушить и уничтожить миллионы жизней в Европе, предупреждает он. На данный момент этот наркотик уже стал неконтролируемой проблемой и в США.