10 причин смотреть Олимпийские игры в Париже – 2024: горячие фото спортсменов в микроплавках

Когда мы смотрим Олимпиаду, не всегда дело в любви к спорту. Иногда интерес вызывают невероятные тела спортсменов, заставляющие забыть о рекордах и медалях. Особенно это касается парней, которые не только поражают девушек своими спортивными достижениями, но и очаровывают внешним видом. Давайте познакомимся с самыми яркими пловцами, которые завораживают и своей силой, и атлетичностью.

Трёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан (Франция)

Французский пловец Леон Маршан на Олимпиаде в Париже 2024 года. Фото © Getty Images / Sarah Stier, Stephen McCarthy

Леон Маршан, 22 года, уже трижды стал олимпийским чемпионом и продолжает удивлять своих фанатов. Родом из спортивной семьи, Леон буквально вырос в бассейне. С раннего детства он показывал удивительные результаты и уже к 15 годам начал активно участвовать в международных соревнованиях. Пловец привлекает внимание не только своими успехами на воде, но и отличной физической формой, результатом многолетних тренировок и строгого режима.

Во время участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года Леон одержал сразу три победы за один день: в дисциплинах 200 метров брассом и 200 метров баттерфляем, а ранее завоевал золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Томас Дейли и Ноа Уильямс (Великобритания)

Томас Дейли и Ноа Уильямс участвовали в Олимпиаде 2024 в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Фото © Getty Images / Clive Rose

Том Дейли, 30 лет, и его партнёр по команде Ноа Уильямс, 24 года, — звёзды британских прыжков в воду. Том начал свою карьеру в спорте с детства и впервые принял участие в Олимпиаде, когда ему было всего 14 лет. Он быстро стал любимцем публики благодаря таланту и обаянию. Ноа, в свою очередь, поднимает планку для молодых спортсменов. Их тренировки и дисциплина позволяют оставаться в отличной форме, а их выступления на трамплине захватывают дух.

Жюль Боуэр и Алексис Жандар (Франция)

Жюль Боуэр и его товарищ по команде Алексис Жандар на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Фото © Getty Images / Mondadori Portfolio, Lintao Zhang

Французские прыгуны в воду Жюль Боуэр и Алексис Жандар — это не просто командные игроки, но и настоящие звёзды своей дисциплины. Жюль, 22 года, и Алексис, 27 лет, с раннего возраста увлеклись прыжками в воду. Спортсмены прошли долгий путь, чтобы достичь вершин мастерства. Они показывают, что спорт — это не только сила, но и красота, демонстрируя прекрасную физическую подготовку.

Пловец Евгений Сомов (Россия)

Российский пловец Евгений Сомов выступает на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Фото © Getty Images / Jean Catuffe, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / somatinka

Евгений Сомов, 25 лет, — один из самых перспективных пловцов России. Он начал свою карьеру в плавании с семи лет и с тех пор не оставляет тренировок. Его выдающаяся физическая форма — результат постоянной работы над собой. Евгений не раз становился призёром крупных международных турниров, а его выносливость и мускулистое телосложение всегда привлекали внимание. Этот пловец — настоящий пример гармоничного сочетания силы и грации.

К сожалению, в заплыве, который прошёл 1 августа на Олимпийских играх в Париже 2024 года, единственный российский пловец нейтрального статуса Евгений Сомов вылетел, не сумев выйти в полуфинал на дистанции 50 метров. Он занял четвёртое место с результатом 23,43 секунды.

Сексуальный Калеб Дрессел (США)

Пловец из США Калеб Дрессел покорил сердца зрительниц на Олимпиаде в Париже 2024 года. Фото © Getty Images / Sarah Stier, Al Bello

Калеб Дрессел, 27 лет, — звезда американского плавания. Он начал заниматься спортом в юном возрасте и уже к 18 годам стал признанным чемпионом. Калеб — обладатель многочисленных медалей, в том числе олимпийских. Его тело — результат упорных тренировок и строгого питания. Дрессел часто делится в социальных сетях секретами своих тренировок и диет, что делает его кумиром для многих.