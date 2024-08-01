Кореянка выиграла серебро по стрельбе из пистолета, но люди фанатеют совсем по другой причине

На Олимпийских играх в Париже-2024 Ким Е Джи продемонстрировала, что серьёзный спорт — это не только медали, но и стиль. Эта южнокорейская спортсменка завоевала и серебряную медаль, и сердца зрителей по всему миру. И, давайте будем честны, дело не столько в меткости, сколько в том, КАК она это делает.

Спокойствие и харизма Ким Е Джи

Ким Е Джи из Южной Кореи покорила Олимпиаду 2024 года милым слоником. Фото © Getty Images / Charles McQuillan

Ким Е Джи удивила всех своей холодной как лёд выдержкой. Она словно пришла из сцены блокбастера: её взгляд, сосредоточенный на мишени, и абсолютно спокойное лицо на фоне олимпийского ажиотажа сделали Е Джи иконой не только спорта, но и стиля. Серьёзность Ким внезапно нарушает маленький плюшевый слоник, который болтается на поясе спортсменки. Этот талисман, который подарила её дочь, добавляет трогательности образу — улыбнётся даже самый серьёзный зритель. Ведь не каждый день видишь, как хладнокровный стрелок превращается в милую маму прямо на глазах.

Интернет-сенсация в лице Ким Е Джи на Олимпиаде-2024

Ким Е Джи на Олимпиаде-2024 стала звездой Интернета. Видео © TikTok / spinningonice

Плюшевый слоник стал настоящей сенсацией. Как оказалось, даже на Олимпийских играх в Париже можно быть серьёзным и милым одновременно. Поклонники моментально подхватили этот образ, создав сотни фан-артов и мемов. Ким с её ледяным спокойствием и мягкой игрушкой быстро стала популярна в Сети, причём не только среди любителей спорта. Видимо, всем нравится, когда кто-то может стрелять с точностью до десятой доли балла и при этом носить плюшевую игрушку. Это как увидеть Джеймса Бонда с мягким мишкой — не каждый день такое случается!

Дружба, победы и немного иронии

Спортсменка из Южной Кореи на Олимпийских играх в Париже 2024 Ким Е Джи. Фото © Getty Images / Charles McQuillan

Но не только слоник сделал Ким Е Джи популярной. Её отношения с партнёршей по команде О Е Джин, которая завоевала золото, стали ярким примером командного духа. Ким, хотя и осталась с серебром, радовалась за свою подругу как за себя. Этот момент, когда она не просто поддержала, но и гордилась успехом О, стал настоящим символом дружбы и взаимопомощи. Кажется, что и здесь ирония судьбы сыграла свою роль: на таком серьёзном мероприятии, как Олимпиада, важнее всего оказались человеческие чувства и дружба.

Ким Е Джи из Южной Кореи завоевала серебряную медаль. Фото © Getty Images / Charles McQuillan