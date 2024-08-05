Боксёрша из Башкирии вызвала на бой транcгендера Хелиф после скандала на ОИ

Воспитанница школы бокса в Башкирии, уроженка Октябрьского Азалия Аминева бросила вызов трансгендеру из Алжира Иман Хелиф после скандала на Олимпиаде в Париже. Боксёрша хочет дать ответ за всех девушек, которые пострадали на его пути.

Боксёрша Азалия Аминева вызвала на бой спортсменку из Алжира Иман Хелиф после скандала на ОИ-24. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azaalinka

Аминева напомнила, что в Индии в 2023 году отправила Хелиф в нокдаун и готова повторить тот момент снова.

"Я готова выйти на бой с Хелиф и дать ответ за всех девушек, кто пострадал на этой дороге. Профессиональный бокс или любительский. Неважно. Жду ответ. Время пошло!" — сообщила спортсменка в Instagram*, отметив Хелиф.

Аминева пояснила, что готова "побиться" с Хелиф в любое время и в любом месте, но только не 8 августа. В этот день у спортсменки запланирован дебют в профессиональной карьере.

На чемпионате мира 2023 года в Ташкенте Аминева проиграла Хелиф в 1/8 финала, однако позже представителя Алжира дисквалифицировали из-за повышенного уровня тестостерона.

Напомним, в конце июля Международный Олимпийский Комитет (МОК) разрешил двум боксёрам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде в Париже. Речь идёт о боксёре из Алжира Иман Хелиф и его коллеге из Тайваня Линь Юйтин. Боксёрский поединок между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини вызвал настоящий скандал. Спортсменка из Италии пропустила два удара в голову и отказалась продолжать бой, покинув ринг в слезах.