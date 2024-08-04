"Она девочка!" Отец показал свидетельство о рождении боксёрши-трансгендера Хелиф
Отец показал свидетельство о рождении провалившей гендерный тест боксёрши Хелиф
Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / AP / John Locher
Отец алжирской боксёрши-трансгендера Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест на Олимпиаде в Париже, заступился за дочь. Мужчина показал детские фото спортсменки и свидетельство о рождении, якобы подтверждающие, что она родилась девочкой, несмотря на результаты тестов, показавших у Хелиф высокий уровень тестостерона и хромосомы с генотипом мужчин.
Отец боксёрши Иман Хелиф, провалившей гендерный тест на Олимпиаде в Париже, заступился за дочь. Видео © YouTube / Sky News
"Нападки на неё безнравственны, это несправедливо. Иман — маленькая девочка, которая любит спорт с шести лет, она играла в футбол. Эта критика и слухи направлены на то, чтобы разрушить Иман, они не хотят, чтобы она стала олимпийской чемпионкой", — приводит его слова Sky News.
Олимпийский комитет Алжира пожаловался в МОК, чтобы защитить Хелиф. Между тем спортсменка уже обеспечила себе медаль на Играх. Накануне она побила очередную соперницу и прошла в полуфинал.
Напомним, в конце июля МОК разрешил двум боксёрам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже. Речь идёт о боксёре из Алжира Иман Хелиф и его коллеге из Тайваня Линь Юйтин. Сообщалось, что они являются биологическими мужчинами, которые считают себя женщинами. Боксёрский поединок между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини вызвал скандал. Настоящая девушка пропустила два удара в голову и отказалась продолжать бой. Ринг она покинула в слезах. Соперницу из Узбекистана боксёр-трансгендер победил второй.