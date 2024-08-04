"Она девочка!" Отец показал свидетельство о рождении боксёрши-трансгендера Хелиф

Отец алжирской боксёрши-трансгендера Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест на Олимпиаде в Париже, заступился за дочь. Мужчина показал детские фото спортсменки и свидетельство о рождении, якобы подтверждающие, что она родилась девочкой, несмотря на результаты тестов, показавших у Хелиф высокий уровень тестостерона и хромосомы с генотипом мужчин.

Отец боксёрши Иман Хелиф, провалившей гендерный тест на Олимпиаде в Париже, заступился за дочь. Видео © YouTube / Sky News

"Нападки на неё безнравственны, это несправедливо. Иман — маленькая девочка, которая любит спорт с шести лет, она играла в футбол. Эта критика и слухи направлены на то, чтобы разрушить Иман, они не хотят, чтобы она стала олимпийской чемпионкой", — приводит его слова Sky News.

Олимпийский комитет Алжира пожаловался в МОК, чтобы защитить Хелиф. Между тем спортсменка уже обеспечила себе медаль на Играх. Накануне она побила очередную соперницу и прошла в полуфинал.