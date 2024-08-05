Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина

Изначально Горбенко заняла девятое место в квалификации и стала первой запасной в израильской команде. Однако из-за болезни австралийки Эллы Рэмси она автоматически попала в финал. Об этом сама Горбенко узнала менее чем за полчаса до начала соревнований. К этому времени она уже направлялась на ужин МОК, который был назначен французскими организаторами Игр на 21:30, а решающий заплыв начался в 21:08. Вся эта ситуация, по данным журналистов, взбесила израильскую делегацию.