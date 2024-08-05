Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина
Ynetnews: Пловчиха из Израиля Горбенко пропустила финал ОИ из-за ужина МОК
Анастасия Горбенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastiya.gor
Представляющая Израиль спортсменка украинского происхождения Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпийских играх в Париже из-за ужина, организованного Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает издание Ynetnews.
Изначально Горбенко заняла девятое место в квалификации и стала первой запасной в израильской команде. Однако из-за болезни австралийки Эллы Рэмси она автоматически попала в финал. Об этом сама Горбенко узнала менее чем за полчаса до начала соревнований. К этому времени она уже направлялась на ужин МОК, который был назначен французскими организаторами Игр на 21:30, а решающий заплыв начался в 21:08. Вся эта ситуация, по данным журналистов, взбесила израильскую делегацию.
Золотую медаль в финальном заплыве в итоге выиграла канадская пловчиха Саммер Макинтош.
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