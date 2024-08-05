Пожизненный запас лапши и бесплатная колоноскопия: Гимнаста с Филиппин одарили подарками за золото на ОИ

Юло пояснил, что за свои успехи он уже получил дом в подарок от властей Филиппин. Также спортсмену подарят дополнительную полностью меблированную квартиру с двумя спальнями стоимостью 24 миллиона филиппинских песо (более 35,2 миллиона рублей), денежную сумму в размере 13 миллионов филиппинских песо (более 19 миллионов рублей) от Филиппинской спортивной комиссии и Палаты представителей, бесплатную мебель на сумму 100 тысяч филиппинских песо (более 147 тысяч рублей), а ещё право не платить во многих заведениях, в том числе есть бесплатную лапшу. Кроме того, Юло сможет оставшуюся жизнь бесплатно делать колоноскопию и посещать гастроэнтеролога.