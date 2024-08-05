Пожизненный запас лапши и бесплатная колоноскопия: Гимнаста с Филиппин одарили подарками за золото на ОИ
NBC Olympics: Чемпион ОИ-24 филиппинец Юло получит пожизненный запас лапши
Филиппинский гимнаст Карлос Юло. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / c_edrielzxs
Гимнаст из Филиппин Карлос Юло, который завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Париже, получит на родине квартиру и пожизненный запас бесплатной лапши. Об этом сообщает NBC Olympics.
Юло пояснил, что за свои успехи он уже получил дом в подарок от властей Филиппин. Также спортсмену подарят дополнительную полностью меблированную квартиру с двумя спальнями стоимостью 24 миллиона филиппинских песо (более 35,2 миллиона рублей), денежную сумму в размере 13 миллионов филиппинских песо (более 19 миллионов рублей) от Филиппинской спортивной комиссии и Палаты представителей, бесплатную мебель на сумму 100 тысяч филиппинских песо (более 147 тысяч рублей), а ещё право не платить во многих заведениях, в том числе есть бесплатную лапшу. Кроме того, Юло сможет оставшуюся жизнь бесплатно делать колоноскопию и посещать гастроэнтеролога.
Гимнаст взял золотые медали в вольных упражнениях и опорном прыжке. К слову, Юло является вторым спортсменом и первым мужчиной из Филиппин, кто смог стать олимпийским чемпионом. До него первое место на ОИ в Токио завоевала тяжелоатлетка Хидилин Диас.
А ранее Life.ru рассказывал, что китайский гимнаст Цзоу Цзинъюань победил в упражнении на брусьях на Олимпиаде в Париже. Он выиграл уже вторые Игры подряд.