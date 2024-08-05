Гимнаст Цзинъюань из КНР победил в упражнении на брусьях на ОИ-2024 в Париже

Китайский гимнаст Цзоу Цзинъюань выиграл золотую медаль в упражнении на параллельных брусьях на летних Олимпийских играх в Париже. В финале судьи оценили его выступление в 16,200 балла.

Серебро досталось украинскому гимнасту Илье Ковтуну, который набрал 15,500. Закрыл тройку лидеров Шиносуке Ока из Японии (15,300). Примечательно, что Цзинъюань завоевал золото в этом упражнении на вторых ОИ подряд — в прошлый раз он стал сильнейшим на Играх в Токио.