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5 августа, 14:07

Гимнаст Цзинъюань из КНР победил в упражнении на брусьях на ОИ-2024 в Париже

Цзоу Цзинъюань. Обложка © ТАСС / ЕРА / TATYANA ZENKOVICH

Цзоу Цзинъюань. Обложка © ТАСС / ЕРА / TATYANA ZENKOVICH

Китайский гимнаст Цзоу Цзинъюань выиграл золотую медаль в упражнении на параллельных брусьях на летних Олимпийских играх в Париже. В финале судьи оценили его выступление в 16,200 балла.

Серебро досталось украинскому гимнасту Илье Ковтуну, который набрал 15,500. Закрыл тройку лидеров Шиносуке Ока из Японии (15,300). Примечательно, что Цзинъюань завоевал золото в этом упражнении на вторых ОИ подряд — в прошлый раз он стал сильнейшим на Играх в Токио.

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Ранее сообщалось, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали Игр в Париже в женском парном разряде. В финале турнира спортсменки, выступающие в нейтральном статусе, уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Стоит отметить, что Андреева и Шнайдер принесли первую медаль для России на Играх-2024.

Наталья Демьянова
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