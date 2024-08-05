Ставший мемом турецкий стрелок объяснил, зачем держит руку в кармане
Ставший героем Сети стрелок Дикеч пояснил, что держит руку в кармане для баланса
Юсуф Дикеч. Обложка © X / ps_trump
Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, который стал героем соцсетей после выступления на Олимпийских играх в Париже, высказался о своей популярности. Спортсмен не ожидал, что к его персоне будет так много внимания.
"Я даже не ожидал, что мою позу будут столько обсуждать. Мой сербский друг, завоевавший золотую медаль, сказал: "Я занял первое место, но больше всего говорят о тебе", — отметил Дикеч в интервью телеканалу NTV.
Также турок пояснил, что при стрельбе всегда держит руку в кармане "для дополнительного баланса тела".
Напомним, 51-летний Дикеч завоевал серебряную медаль, выступая без специальных линз и защиты для ушей. Он пришёл на соревнования в мятой футболке, а когда стрелял из пневматического пистолета, даже не стал доставать вторую руку из кармана. Это настолько поразило зрителей Игр, что они создали большое количество мемов в соцсетях.