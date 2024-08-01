Турецкий стрелок на расслабоне выиграл серебро Олимпиады и стал мемом

Стрелок из Турции Юсуф Дикеч стал знаменитостью в Сети после своего выступления на Олимпиаде в Париже. Он выиграл серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в соревнованиях смешанных пар.

Мем с турецким стрелком Юсуфом Дикечом. Скриншот © X / bormatograf

51-летний турецкий спортсмен, в отличие от конкурентов, не использовал специальные линзы и защиту для ушей. Это настолько поразило зрителей Игр, что они создали большое количество мемов в соцсетях.

Пост в X, на котором изображен турецкий стрелок Юсуф Дикеч. Скриншот © X / ormonow