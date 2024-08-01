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1 августа, 12:06

Турецкий стрелок на расслабоне выиграл серебро Олимпиады и стал мемом

Турок Юсуф Дикеч выступил в стрельбе на ОИ без экипировки и стал героем мемов

Стрелок из Турции Юсуф Дикеч на ОИ в Париже. Обложка © X / ps_trump

Стрелок из Турции Юсуф Дикеч на ОИ в Париже. Обложка © X / ps_trump

Стрелок из Турции Юсуф Дикеч стал знаменитостью в Сети после своего выступления на Олимпиаде в Париже. Он выиграл серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в соревнованиях смешанных пар.

Мем с турецким стрелком Юсуфом Дикечом. Скриншот © X / bormatograf

Мем с турецким стрелком Юсуфом Дикечом. Скриншот © X / bormatograf

51-летний турецкий спортсмен, в отличие от конкурентов, не использовал специальные линзы и защиту для ушей. Это настолько поразило зрителей Игр, что они создали большое количество мемов в соцсетях.

Пост в X, на котором изображен турецкий стрелок Юсуф Дикеч. Скриншот © X / ormonow

Пост в X, на котором изображен турецкий стрелок Юсуф Дикеч. Скриншот © X / ormonow

Кореянка выиграла серебро по стрельбе из пистолета, но люди фанатеют совсем по другой причине
Кореянка выиграла серебро по стрельбе из пистолета, но люди фанатеют совсем по другой причине

А ранее Life.ru писал, что фото "летящего" бразильского сёрфингиста на Олимпиаде в Париже вызвало настоящий фурор. Международный олимпийский комитет (МОК) назвал этот снимок самым ярким образом на ОИ.

Дарья Нарыкова
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