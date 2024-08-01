Турецкий стрелок на расслабоне выиграл серебро Олимпиады и стал мемом
Турок Юсуф Дикеч выступил в стрельбе на ОИ без экипировки и стал героем мемов
Стрелок из Турции Юсуф Дикеч на ОИ в Париже. Обложка © X / ps_trump
Стрелок из Турции Юсуф Дикеч стал знаменитостью в Сети после своего выступления на Олимпиаде в Париже. Он выиграл серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в соревнованиях смешанных пар.
Мем с турецким стрелком Юсуфом Дикечом. Скриншот © X / bormatograf
51-летний турецкий спортсмен, в отличие от конкурентов, не использовал специальные линзы и защиту для ушей. Это настолько поразило зрителей Игр, что они создали большое количество мемов в соцсетях.
Пост в X, на котором изображен турецкий стрелок Юсуф Дикеч. Скриншот © X / ormonow
А ранее Life.ru писал, что фото "летящего" бразильского сёрфингиста на Олимпиаде в Париже вызвало настоящий фурор. Международный олимпийский комитет (МОК) назвал этот снимок самым ярким образом на ОИ.