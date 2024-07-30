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30 июля, 15:25

Воспарил над водой: Фото "летящего" бразильского сёрфингиста на Олимпиаде вызвало фурор

МОК назвал самым ярким образом ОИ-2024 фотографию сёрфингиста Медины

Габриэль Медина буквально воспарил над водой на Олимпиаде-2024. Обложка © olympics.com / Morgan Maassen

Габриэль Медина буквально воспарил над водой на Олимпиаде-2024. Обложка © olympics.com / Morgan Maassen

Фотография сёрфингиста из Бразилии Габриэля Медины произвела настоящий фурор и стала одним из ярчайших образов Олимпиады в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

"Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания "фотографии Олимпиады", — указано в сообщении.

На фотографии Медина будто "воспарил" над водой. На снимке видно, что сёрфингист поднял руку с вытянутым пальцем вверх. Соревнования по сёрфингу проводятся во Французской Полинезии, турнир осложняется сильным ветром. Бразильский спортсмен дошёл уже до 1/4 финала Олимпиады.

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А ранее Life.ru рассказывал, что сёрфингист из Австралии Джек Робинсон чудом спасся от гибели на Олимпиаде в Париже. Спортсмен назвал экстремальными условия, в которых проходят состязания. ОИ-2024 стартовали 26 июля и продолжатся до 11 августа.

Дарья Нарыкова
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