Воспарил над водой: Фото "летящего" бразильского сёрфингиста на Олимпиаде вызвало фурор

Фотография сёрфингиста из Бразилии Габриэля Медины произвела настоящий фурор и стала одним из ярчайших образов Олимпиады в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

"Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания "фотографии Олимпиады", — указано в сообщении.

На фотографии Медина будто "воспарил" над водой. На снимке видно, что сёрфингист поднял руку с вытянутым пальцем вверх. Соревнования по сёрфингу проводятся во Французской Полинезии, турнир осложняется сильным ветром. Бразильский спортсмен дошёл уже до 1/4 финала Олимпиады.