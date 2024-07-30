"Не мог всплыть": Сёрфингист чудом спасся от гибели на Олимпиаде в Париже

Член сборной Австралии по сёрфингу Джек Робинсон рассказал, что едва не утонул на Олимпийских играх – 2024 во Франции. Спортсмены покоряют волны в 16 тысячах километрах от Парижа во Французской Полинезии.

"Меня протащило по дну, а затем меня почти зажало двумя волнами. Я не мог всплыть. У меня было мало воздуха и времени", — цитирует газета Daily Mail Робинсона.