"Не мог всплыть": Сёрфингист чудом спасся от гибели на Олимпиаде в Париже
Австралийский сёрфингист Робинсон заявил, что чуть не утонул на Играх-2024
Джек Робинсон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jackrobinson72
Член сборной Австралии по сёрфингу Джек Робинсон рассказал, что едва не утонул на Олимпийских играх – 2024 во Франции. Спортсмены покоряют волны в 16 тысячах километрах от Парижа во Французской Полинезии.
"Меня протащило по дну, а затем меня почти зажало двумя волнами. Я не мог всплыть. У меня было мало воздуха и времени", — цитирует газета Daily Mail Робинсона.
Австралиец назвал экстремальными условия, в которых проходят соревнования, и заявил, что сёрфинг — это один из самых опасных видов спорта на Играх-2024. В 1/8 финала соревнований Робинсон взял верх над Джоном Флоренсом из США и вышел в четвертьфинал.
Ранее Life.ru сообщал, что соревнования по триатлону на Олимпиаде в Париже перенесли из-за грязной воды в Сене, качество которой испортилось после прошедших на днях дождей. До этого, по словам французских властей, проблем с водой якобы не было. Мэр Парижа Анн Идальго даже погрузилась в Сену, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью спортсменов, однако президент страны Эмманюэль Макрон плавать там не стал. К слову, не так давно в водоёме нашли труп.