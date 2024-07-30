Беременная на седьмом месяце фехтовальщица приняла участие в Олимпийских Играх
Фехтовальщица Хафез приняла участие в ОИ в Париже на седьмом месяце беременности
Египетская фехтовальщица Нада Хафез выступила на ОИ-2024 в состоянии беременности. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nada_hafez
Фехтовальщица из Египта Нада Хафез приняла участие в турнире саблисток на Олимпиаде в Париже, несмотря на то, что была на седьмом месяце беременности. Об этом рассказала сама спортсменка.
"То, что казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя. Это была я, моя соперница и мой ещё не появившийся на свет малыш. Мы с ним пережили немало испытаний — как физических, так и эмоциональных, но оно того стоило", — написала фехтовальщица в Instagram*.
Спортсменка выбыла из соревнований на стадии 1/8 финала. По её словам, до такого результата ей помогло дойти доверие мужа и её близких. Золото олимпийского турнира саблисток взяла французская спортсменка Манон Апити-Брюне, победившая в финале соотечественницу Сару Бальцер.
А ранее Life.ru писал, что украинская саблистка Ольга Харлан обняла уроженку Тольятти Анну Башту, которая выступает на Олимпиаде за сборную Азербайджана. Украинка в итоге заняла третье место, принеся Незалежной первую медаль. Олимпиада в Париже началась 26 июля и продолжится до 11 августа.
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