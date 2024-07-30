Беременная на седьмом месяце фехтовальщица приняла участие в Олимпийских Играх

Фехтовальщица из Египта Нада Хафез приняла участие в турнире саблисток на Олимпиаде в Париже, несмотря на то, что была на седьмом месяце беременности. Об этом рассказала сама спортсменка.

"То, что казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя. Это была я, моя соперница и мой ещё не появившийся на свет малыш. Мы с ним пережили немало испытаний — как физических, так и эмоциональных, но оно того стоило", — написала фехтовальщица в Instagram*.