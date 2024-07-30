Обнявшая россиянку саблистка принесла Украине первую медаль Игр в Париже

Саблистка Ольга Харлан победила в матче за третье место на Олимпиаде в Париже. Она обыграла кореянку Чой Сэбин со счётом 15:14, принеся Украине первую медаль Игр.

По ходу встречи Харлан уступала с результатам 5:11, однако сумела отыграться.