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29 июля, 22:46

Обнявшая россиянку саблистка принесла Украине первую медаль Игр в Париже

Саблистка Харлан взяла первую бронзовую медаль Украины на Олимпиаде в Париже

Ольга Харлан. Обложка © ТАСС / AP / Andrew Medichini

Ольга Харлан. Обложка © ТАСС / AP / Andrew Medichini

Саблистка Ольга Харлан победила в матче за третье место на Олимпиаде в Париже. Она обыграла кореянку Чой Сэбин со счётом 15:14, принеся Украине первую медаль Игр.

По ходу встречи Харлан уступала с результатам 5:11, однако сумела отыграться.

Напомним, в поединке 1/8 финала Харлан обняла уроженку Тольятти Анну Башту, которая выступает на Олимпийских играх в составе сборной Азербайджана. Состязание закончилось со счётом 15:6 в пользу украинской спортсменки.

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Анатолий Симоненко
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