Обнявшая россиянку саблистка принесла Украине первую медаль Игр в Париже
Саблистка Харлан взяла первую бронзовую медаль Украины на Олимпиаде в Париже
Ольга Харлан. Обложка © ТАСС / AP / Andrew Medichini
Саблистка Ольга Харлан победила в матче за третье место на Олимпиаде в Париже. Она обыграла кореянку Чой Сэбин со счётом 15:14, принеся Украине первую медаль Игр.
По ходу встречи Харлан уступала с результатам 5:11, однако сумела отыграться.
Напомним, в поединке 1/8 финала Харлан обняла уроженку Тольятти Анну Башту, которая выступает на Олимпийских играх в составе сборной Азербайджана. Состязание закончилось со счётом 15:6 в пользу украинской спортсменки.