Прыгунья из Доминики Лафонд принесла стране первую в истории олимпийскую медаль
Теа Лафонд. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thealafond
Легкоатлетка из Доминики Теа Лафонд взяла верх в тройном прыжке на олимпийском турнире во Франции, установив национальный рекорд. Тем самым спортсменка принесла своей стране первую в истории медаль Олимпийских игр.
Завоевать золото Лафонд удалось благодаря прыжку на 15,02 метра. Второе место досталось её ямайской сопернице Шанике Рикеттс, показавшей результат 14,87 метра. Замкнула тройку лидеров с активом 14,67 метра представительница американской сборной Жасмин Мур.
А вот трёхкратной олимпийской чемпионке с Ямайки Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс повезло чуть меньше. Легкоатлетка потянула подколенное сухожилие на разминке перед полуфинальным забегом на 100 метров и снялась с турнира. Другая же версия гласит, что выйти на старт спортсменке помешал недопуск на стадион из-за прибытия на соревнования на личном автомобиле.