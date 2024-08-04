Прыгунья из Доминики Лафонд принесла стране первую в истории олимпийскую медаль

Легкоатлетка из Доминики Теа Лафонд взяла верх в тройном прыжке на олимпийском турнире во Франции, установив национальный рекорд. Тем самым спортсменка принесла своей стране первую в истории медаль Олимпийских игр.

А вот трёхкратной олимпийской чемпионке с Ямайки Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс повезло чуть меньше. Легкоатлетка потянула подколенное сухожилие на разминке перед полуфинальным забегом на 100 метров и снялась с турнира. Другая же версия гласит, что выйти на старт спортсменке помешал недопуск на стадион из-за прибытия на соревнования на личном автомобиле.