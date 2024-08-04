Ямайка Фрейзер‑Прайс снялась с забега на Олимпиаде из-за организаторов

Легкоатлетка не вышла на старт из-за травмы, уточнили в издании Jamaica Observer, сославшись на менеджера сборной страны Ладлоу Уоттса. Болезненные ощущения спортсменка почувствовала во время разминки. Неполадки у Фрейзер‑Прайс возникли с подколенным сухожилием. По другой версии, бегунья отказалась от участия из-за того, что её не допустили на стадион, так как спортсменка приехала на соревнования на личном транспорте, а не на автобусе из Олимпийской деревни.