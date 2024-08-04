Ямайка Фрейзер‑Прайс снялась с забега на Олимпиаде из-за организаторов
Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realshellyannfp
Трёхкратная олимпийская чемпионка ямайская бегунья Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс отказалась участвовать в полуфинальном забеге на 100 метров в рамках олимпийского турнира, говорится на сайте Игр.
Легкоатлетка не вышла на старт из-за травмы, уточнили в издании Jamaica Observer, сославшись на менеджера сборной страны Ладлоу Уоттса. Болезненные ощущения спортсменка почувствовала во время разминки. Неполадки у Фрейзер‑Прайс возникли с подколенным сухожилием. По другой версии, бегунья отказалась от участия из-за того, что её не допустили на стадион, так как спортсменка приехала на соревнования на личном транспорте, а не на автобусе из Олимпийской деревни.
"Это было неожиданностью и разочарованием, потому что весь мир хотел бы видеть Шелли на Олимпийских играх", — цитирует издание слова Уоттса.
А ранее крупный скандал разгорелся из-за допуска на ОИ боксёров-трансгендеров. Двух мужчин, которые вдруг возомнили себя женщинами, в свои сборные включили Алжир и Тайвань. Первый одолел свою соперницу из Италии всего всего за 46 секунд, а второй всухую "вынес" узбечку.