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3 августа, 21:01

Ямайка Фрейзер‑Прайс снялась с забега на Олимпиаде из-за организаторов

Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realshellyannfp

Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realshellyannfp

Трёхкратная олимпийская чемпионка ямайская бегунья Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс отказалась участвовать в полуфинальном забеге на 100 метров в рамках олимпийского турнира, говорится на сайте Игр.

Легкоатлетка не вышла на старт из-за травмы, уточнили в издании Jamaica Observer, сославшись на менеджера сборной страны Ладлоу Уоттса. Болезненные ощущения спортсменка почувствовала во время разминки. Неполадки у Фрейзер‑Прайс возникли с подколенным сухожилием. По другой версии, бегунья отказалась от участия из-за того, что её не допустили на стадион, так как спортсменка приехала на соревнования на личном транспорте, а не на автобусе из Олимпийской деревни.

"Это было неожиданностью и разочарованием, потому что весь мир хотел бы видеть Шелли на Олимпийских играх", — цитирует издание слова Уоттса.

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А ранее крупный скандал разгорелся из-за допуска на ОИ боксёров-трансгендеров. Двух мужчин, которые вдруг возомнили себя женщинами, в свои сборные включили Алжир и Тайвань. Первый одолел свою соперницу из Италии всего всего за 46 секунд, а второй всухую "вынес" узбечку.

Илья Пушкарев
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