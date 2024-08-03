Французский прыгун зацепился "хозяйством" за планку и вылетел с Олимпиады
Французский прыгун Аммирати сбил планку гениталиями и не прошёл в финал ОИ
Французский прыгун с шестом Антони Аммирати. Обложка © Прямой эфир Олимпиады 2024 в Париже
Допуск в финал Олимпиады-2024 не смог получить французский прыгун с шестом Антони Аммирати. И всё из-за "хозяйства" — спортсмен сбил планку гениталиями во время прыжка.
Антони Аммирати во время прыжка с шестом на Играх. Видео © Прямой эфир Олимпиады 2024 в Париже
В результате Аммирати занял только 15-е место с результатом 5,60 метра и не попал в число 12 финалистов.
Ранее сообщалось, что футбольные сборные Франции и Аргентины сошлись "стенка на стенку" после матча 1/4 финала Олимпийских игр в Париже, где французы победили со счётом 1:0. Игроки подрались прямо на поле, а потом продолжили потасовку и в подтрибунных помещениях. Капитан зачинщиков извиняться не стал.