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3 августа, 16:01

Французский прыгун зацепился "хозяйством" за планку и вылетел с Олимпиады

Французский прыгун Аммирати сбил планку гениталиями и не прошёл в финал ОИ

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати. Обложка © Прямой эфир Олимпиады 2024 в Париже

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати. Обложка © Прямой эфир Олимпиады 2024 в Париже

Допуск в финал Олимпиады-2024 не смог получить французский прыгун с шестом Антони Аммирати. И всё из-за "хозяйства" — спортсмен сбил планку гениталиями во время прыжка.

Антони Аммирати во время прыжка с шестом на Играх. Видео © Прямой эфир Олимпиады 2024 в Париже

В результате Аммирати занял только 15-е место с результатом 5,60 метра и не попал в число 12 финалистов.

Ранее сообщалось, что футбольные сборные Франции и Аргентины сошлись "стенка на стенку" после матча 1/4 финала Олимпийских игр в Париже, где французы победили со счётом 1:0. Игроки подрались прямо на поле, а потом продолжили потасовку и в подтрибунных помещениях. Капитан зачинщиков извиняться не стал.

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Наталья Афонина
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