Футболисты сборных Франции и Аргентины устроили драку после матча на ОИ-2024

Футболисты олимпийских сборных Франции и Аргентины устроили драку после четвертьфинального матча на Играх в Париже. Это произошло после финального свистка, зафиксировавшего победу хозяев поля со счётом 1:0.

Футболисты из Франции и Аргентины устроили потасовку прямо на игровом поле. Видео © X / Eurosport_FR

Потасовка на поле началась после стычки двух игроков и продлилась несколько минут, после чего переместилась в подтрибунное помещение.