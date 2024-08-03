Футболисты сборных Франции и Аргентины устроили драку после матча на ОИ-2024
Футболисты олимпийских сборных Франции и Аргентины устроили драку после четвертьфинального матча на Играх в Париже. Это произошло после финального свистка, зафиксировавшего победу хозяев поля со счётом 1:0.
Футболисты из Франции и Аргентины устроили потасовку прямо на игровом поле. Видео © X / Eurosport_FR
Потасовка на поле началась после стычки двух игроков и продлилась несколько минут, после чего переместилась в подтрибунное помещение.
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X / Paris 2024