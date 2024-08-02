Российская боксёрша не одобрила избиение девушки трансгендером на Олимпиаде и предложила выход Боксёрша Очигава считает нечестными бои трансгендеров с женщинами на Олимпиаде 2 августа, 15:37 Итальянская боксёрша Карини проиграла трансгендеру из Алжира и разревелась. Обложка © olympics.com

Выступление трансгендера в женских соревнованиях на Олимпиаде в Париже не может считаться справедливым состязанием, так как на исход поединка влияет уровень тестостерона у экс-мужчины. Об этом Life.ru рассказала боксёр, заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы Софья Очигава, комментируя бой итальянки Анджелы Карини и трансгендера из Алжира Имана Хелифа.

Если девушка родилась девушкой, но она с высоким показателем тестостерона — более 4,5, — и к тому же присутствуют мужские хромосомы, то тогда нужно, чтобы на момент соревнований у неё был тестостерон не более 4,5 — это делается при помощи гормонального лечения. Софья Очигава боксёр, заслуженный мастер спорта РФ

Но если мужчина стал женщиной, то тогда его участие в женских соревнованиях вообще недопустимо по причине всё того же уровня тестостерона, уверена Очигава. Она призналась, что никогда бы не вышла на ринг против трансгендера. По её мнению, если на Западе очень хотят включать в соревнования подобных личностей, то нужно сделать для них альтернативные состязания, где они будут бороться друг с другом.

Боец АСА Анатолий Бойко поддержал собеседницу Life.ru. Он назвал полным абсурдом выступление биологического мужчины против обычной женщины. По его словам, это какое-то "читерство", когда речь идёт о нечестном преимуществе у одного из спортсменов.

"Как вообще можно было официально допустить его, если он с рождения является мужчиной. Считаю это читерством. Да и вообще таких "персонажей" до спорта допускать нельзя, нездоровые люди", — возмутился Бойко.