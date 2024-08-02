"Это вообще не спорт": Life узнал, что русские десантники думают о "транс-Олимпиаде" в Париже

Корреспонденты Life.ru спросили у голубых беретов, как они относятся к Олимпиаде в Париже, её скандальному открытию и боксёрскому поединку между Анджелой Карини и трансгендером Иманом Хелифом. Оказалось, что интерес к Играм, в которых не представлена Россия, у десантников почти на нуле, однако многие в курсе событий, развернувшихся на берегах Сены, и равнодушных нет.

Что русские десантники думают об Олимпиаде в Париже? Видео © Life.ru

"Отношение к Олимпиаде? Вообще не смотрю, если честно сказать. А к ситуации с боксёршей — конечно, негативное. Это вообще не спорт", — рассказывает отслуживший в ВДВ Никита.

"Это неправильно. Соотношение должно быть. Если мужчина на Олимпиаде представляет себя как женщина — это нетактично", — делится собеседник Life.ru Виталий Ефремчиков.

"Я скажу категорично. Слава богу, что наши ребята в такой Олимпиаде не выступали и не принимали участие в этой во всей кобле", — соглашается с ним десантник Василий Новичков.

"Женщина должна быть женщиной, а мужчина — мужчиной, причём каждый мужчина, я считаю, должен отслужить в армии. А сама Олимпиада должна проходить в России. Для нас это всегда массовое событие, которое пользуется поддержкой людей и государства", — считает Алексей.

Ещё один собеседник Life.ru признаётся, что его больше возмутила церемония открытия, в ходе которой организаторы поиронизировали над сюжетом из Евангелия — Тайной вечерей.

"Вот эта дичь, которая у них там произошла, про Иисуса, это вообще капец какой-то. Вызывает только негодование, что это за хрень такая?!" — не скрывает эмоций русский десантник Виктор.