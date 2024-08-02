Пескова опечалило избиение женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде

Олимпийские игры в Париже стали объектом псевдолиберальных проявлений, граничащих с извращениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя спровоцировавший шумиху бой в рамках Игр между алжиркой Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест, и итальянкой Анджелой Карини.

"Бой не смотрели, но и, честно говоря, особого желания нет", — признался Песков.

С его слов, международное олимпийское движение утопает в трясине "псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями".

"Конечно, мы бы предпочли всё-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старыми добрыми идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, в котором своё важное место занимали и российские спортсмены. Но, к сожалению, эти времена уже миновали", — сообщил представитель Кремля.