Пескова опечалило избиение женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде
Песков вспомнил старый МОК после боя итальянской боксёрши с трансгендером на ОИ
Боксёр-трансгендер Иман Хелиф празднует победу над спортсменкой из Италии. Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB
Олимпийские игры в Париже стали объектом псевдолиберальных проявлений, граничащих с извращениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя спровоцировавший шумиху бой в рамках Игр между алжиркой Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест, и итальянкой Анджелой Карини.
"Бой не смотрели, но и, честно говоря, особого желания нет", — признался Песков.
С его слов, международное олимпийское движение утопает в трясине "псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями".
"Конечно, мы бы предпочли всё-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старыми добрыми идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, в котором своё важное место занимали и российские спортсмены. Но, к сожалению, эти времена уже миновали", — сообщил представитель Кремля.
Ранее на Олимпиаде произошёл интересный случай. Дело в том, что алжирский боксёр Иман Хелиф когда-то решил, что он хочет быть женщиной. После этого случились Олимпийские игры в Париже, где трансгендера поставили боксировать с итальянкой Анджелой Корини, которая сдалась за 46 секунд, потому что у неё не получалось выдерживать удары мужика по голове в боксёрском поединке. Алжирец, кстати, своей победой остался доволен.