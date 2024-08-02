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2 августа, 10:26

Российские атлеты не получат призовые на родине за медали Олимпиады-2024

ОКР не выплатит призовые нейтральным спортсменам из России за участие в ОИ-2024

Спортсмены из России, которые согласились выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, не получат на родине никаких призов. Об этом Mash рассказали в Олимпийском комитете России.

Российским спортсменам, которые были отстранены от Олимпиады, выплатят от 150 до 500 тысяч рублей. Остальные же должны закатать губу. Всё, кстати, потому что у ребят "нейтральный статус".

Победители предыдущих Олимпийских игр получали в России по 500 000 рублей в качестве компенсации, серебряные призёры – 350 000, бронзовые – 250 000, а участники – 150 000.

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Напомним, что участниками олимпийских соревнованиях в этом статусе стали 15 россиян. Им запрещено демонстрировать на Играх любую национальную символику. Такой же запрет касается и зрителей. При этом российских и белорусских спортсменов не допустили до церемонии открытия Олимпиады.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Наталья Афонина
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