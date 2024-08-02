Российские атлеты не получат призовые на родине за медали Олимпиады-2024

Спортсмены из России, которые согласились выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, не получат на родине никаких призов. Об этом Mash рассказали в Олимпийском комитете России.

Российским спортсменам, которые были отстранены от Олимпиады, выплатят от 150 до 500 тысяч рублей. Остальные же должны закатать губу. Всё, кстати, потому что у ребят "нейтральный статус".