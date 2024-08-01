Андреева и Шнайдер разгромили фавориток ОИ и вышли в полуфинал
Андреева и Шнайдер победили Крейчикову и Синякову и вышли в полуфинал Олимпиады
Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову (вторые сеяные) и вышли в полуфинал Олимпиады в Париже. Матч завершился со счётом 6:1, 7:5.
В полуфинале Игр россиянки сыграют с победителями украино-испанского противостояния — Надежда и Людмила Киченок против Кристины Букши и Сары Соррибес Тормо. Пока что счёт по сетам 1-1.
Напомним, на предыдущей стадии Андреева и Шнайдер обыграли канадок. Матч завершился в двух сетах — 6:4, 6:0.