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1 августа, 16:42

Андреева и Шнайдер разгромили фавориток ОИ и вышли в полуфинал

Андреева и Шнайдер победили Крейчикову и Синякову и вышли в полуфинал Олимпиады

Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову (вторые сеяные) и вышли в полуфинал Олимпиады в Париже. Матч завершился со счётом 6:1, 7:5.

В полуфинале Игр россиянки сыграют с победителями украино-испанского противостояния — Надежда и Людмила Киченок против Кристины Букши и Сары Соррибес Тормо. Пока что счёт по сетам 1-1.

Напомним, на предыдущей стадии Андреева и Шнайдер обыграли канадок. Матч завершился в двух сетах — 6:4, 6:0.

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Никита Никонов
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