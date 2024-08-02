Худрук открытия Олимпиады получает угрозы из-за пародии на "Тайную вечерю"
RMC Sport: Худрук открытия Олимпиады Жолли рассказал об угрозах в свой адрес
Тома Жолли. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thoma.jolly
Во Франции художественный руководитель церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли пожаловался на поступающие ему угрозы. По его словам, хейт связан с его нетрадиционной ориентацией и слухами об израильском происхождении. Об этом пишет RMC Sport, напоминая, что открытие ОИ вызвало негодование публики из-за пародии на "Тайную вечерю", которую сыграли трансгендеры.
Жолли обратился в полицию ещё 30 июля. В заявлении он указал, что его затравили в соцсетях и угрожают расправой. Делом занялось французское Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности. По словам потерпевшего, он не понимает, откуда столько агрессии в его адрес.
Напомним, 26 июля в Париже состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр. На сцене разыграли "Тайную вечерю", в которой приняли участие актёры-трансгендеры, кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. Российские общественники призвали председателя Следкома Александра Бастрыкина привлечь авторов церемонии к ответственности.