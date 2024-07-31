"Олимпиада геноцида": Сборную Израиля по футболу встречали криками "Хайль Гитлер" на ОИ
NYP: Фанаты скандировали приветствия Гитлеру на матче Израиль – Парагвай на ОИ
Кадр с акции на матче между Израилем и Парагваем. Обложка © X / ТАСС / EPA
Болельщики скандировали "Хайль Гитлер" с трибун во время футбольного матча мужской сборной Израиля против команды Парагвая на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает New York Post (NYP). По данным газеты, группа антисемитов освистала израильтян, когда они исполняли свой гимн перед началом игры.
Одновременно с нацистским приветствием болельщики размахивали палестинскими флагами. Толпа скандировала и другие оскорбительные слова, освистывая сборную Израиля. Кроме того, некоторые размахивали огромным плакатом, на котором было написано "Олимпиада геноцида".
В конечном счёте антисемитов вывели с трибун. Сам матч прошёл в минувшие выходные, 27 июля, и закончился проигрышем Израиля парагвайцам (4:2). Команда еврейского государства заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.
Ранее Life.ru писал, что перед началом матча сборных Израиля и Мали на Олимпиаде болельщики начали с трибун освистывать гимн еврейского государства. Также по всему стадиону были развешаны флаги Палестины.