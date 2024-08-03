Сборная Аргентины объяснила побоище с французами на Олимпиаде слишком бурным ликованием Футболист сборной Аргентины Отаменди объяснил драку с соперниками из Франции 3 августа, 11:08 Футболисты Аргентины и Франции подрались после матча в Париже. Обложка © Х / mcfc_jagaban

Футболисты сборной Аргентины устроили драку с соперниками из команды Франции после матча 1/4 финала Олимпийских игр в Париже из-за слишком бурного ликования после победы. По словам защитника и капитана сборной Николаса Отаменди, французы просто повели себя некорректно.

Сборные Франции и Аргентины подрались после матча. Видео © Х / mcfc_jagaban

Он подчеркнул, что аргентинцы не считают себя зачинщиками драки. По словам Отаменди, французы хотели позлить соперников и отпраздновать свою победу демонстративно, перед родственниками и болельщицами команды из Аргентины.

"Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей. Они хотели отпраздновать это событие прямо у них на глазах", — возмутился Отаменди, его слова приводит Mundo Albiceleste.

Авторы Татьяна Миссуми