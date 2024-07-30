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30 июля, 18:49

Сборная Украины по футболу не смогла выйти из группы на Олимпиаде в Париже

Украинские футболисты не смогли выйти в плей-офф Олимпийских игр. Обложка © Х / Ukrainian Association of Football

Украинские футболисты не смогли выйти в плей-офф Олимпийских игр. Обложка © Х / Ukrainian Association of Football

Футбольная сборная Украины встретилась на Олимпиаде во Франции с командой из Аргентины. Матч третьего тура группового этапа завершился со счётом 2:0 в пользу южноамериканских футболистов, в результате чего украинцы не смогли выйти в плей-офф.

Игра состоялась в Лионе. Первым ворота украинцев на 47-й минуте поразил Тьяго Альмада, а на 1-й добавленной ко второму тайму минуте Клаудио Эчеверри удвоил счёт.

В итоге из группы В с шестью очками в плей-офф вышли Аргентина и Марокко. Сборные Украины и Ирака набрали по три очка и отправляются домой.

Сборная Украины заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф Евро
Сборная Украины заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф Евро

Ранее Life.ru писал о скандале, произошедшем в украинском футболе. Сообщалось, что футболист Денис Баланюк получил временную дисквалификацию за то, что подменил допинг-пробы.

Алексей Соловьёв
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