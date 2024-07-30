Сборная Украины по футболу не смогла выйти из группы на Олимпиаде в Париже

Футбольная сборная Украины встретилась на Олимпиаде во Франции с командой из Аргентины. Матч третьего тура группового этапа завершился со счётом 2:0 в пользу южноамериканских футболистов, в результате чего украинцы не смогли выйти в плей-офф.

Игра состоялась в Лионе. Первым ворота украинцев на 47-й минуте поразил Тьяго Альмада, а на 1-й добавленной ко второму тайму минуте Клаудио Эчеверри удвоил счёт.

В итоге из группы В с шестью очками в плей-офф вышли Аргентина и Марокко. Сборные Украины и Ирака набрали по три очка и отправляются домой.