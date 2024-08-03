Французский дзюдоист весом 145 кг разнёс щуплого южнокорейца на Олимпиаде за 90 секунд Двухметровый французский дзюдоист Ринер одолел южнокорейца за 90 секунд на ОИ 3 августа, 15:52 Тедди Ринер в бою против Ли Ён Хвана. Обложка © Х / olivierGuyon11

Южная Корея выставила на олимпийский командный турнир по дзюдо Ли Ён Хвана, выступающего в весовой категории до 81 килограмма, против француза Тедди Ринера, который при росте 204 сантиметра весит 145 килограммов. Бой продолжался всего 90 секунд и ожидаемо завершился поражением корейца.

Тедди Ринер в бою против Ли Ён Хвана. Обложка © Х / SprinterFamily

Южнокорейская сборная не стала объяснять причины своего решения выставить против тяжеловеса суперлёгкого спортсмена. Первоначально против Ринера должен был выйти другой атлет из Южной Кореи, но незадолго до старта была произведена замена.

Тедди Ринер в бою против Ли Ён Хвана. Обложка © Х / bill_bull_bill

Тедди Ринер в бою против Ли Ён Хвана. Обложка © Х / bill_bull_bill

Поединок привлёк внимание большинства зрителей. В Сети тут же появились мемы об "избиении" слабого сильным и о том, что Ринер оттаскал на татами своего соперника будто нашкодившего школьника. Однако поклонники дзюдо признали, что Ли Ён Хван держался достойно, он самоотверженно бросался на "мускулистую гору" и пытался её повалить. Вот только "гора" устояла, а удары соперника оказались, что слону дробина.

По итогам поединка сорная Франции вышла в полуфинал командного турнира, одолев корейскую команду с разгромным счётом 4:1. Зато приз зрительских симпатий явно заслужил отважный Ли Ён Хван.

Ранее футболисты сборной Аргентины устроили драку с соперниками из команды Франции после матча 1/4 финала Олимпийских игр в Париже из-за слишком бурного ликования после победы. По словам защитника и капитана сборной Николаса Отаменди, французы просто повели себя некорректно.

Авторы Татьяна Миссуми